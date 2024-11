I vigli del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza un motopeschereccio che imbarcava acqua

Il maltempo che da questa notte sferza Catanzaro sta creando non pochi danni e disagi in città. Numerose le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale impegnate da questa notte in richieste di soccorso giunte numerose in sala operativa a causa delle condizioni meteo avverse. I vigili del fuoco sono intervenuti in tutta la provincia per rimuovere alberi e cartelloni pubblicitari divelti dalle forti raffiche di vento e per verifiche sui tetti delle abitazioni.

Catanzaro Lido

Al momento, una squadra del distaccamento di Sellia Marina, sta operando nel quartiere marinaro per mettere in sicurezza un motopeschereccio, ormeggiato all'interno del porto che, per cause non ancora accertate, ha iniziato ad imbarcare acqua con il rischio di poter affondare.

!banner!

Catanzaro

Una squadra della sede centrale sta operando in viale degli Angioini, dove un cartellone di insegne pubblicitarie è stato divelto dal forte vento abbattendosi su un’auto parcheggiata nelle vicinanze. Inoltre, altri interventi si sono resi necessari a viale De Filippis dove le forti raffiche di vento hanno asportato parti del tetto di un’abitazione. La pioggia ha iniziato a filtrare all’interno della casa e i vigili del fuoco sono intervenuti per ripristinarlo. Infine, un albero si è abbattuto a Sant'Elia sulla sede stradale ostruendo il passaggio delle autovetture .

In provincia

Nei comuni di Argusto, Stalettì e Davoli nel Catanzarese, il maltempo ha causato il cedimento di numerosi tralicci della Telecom interrompendo le linee telefoniche di centri abitati. Si è reso necessario l'intervento dei tecnici per ripristinare il servizio. La pioggia che cade incessante sta rendendo ancor più difficoltose le operazioni di intervento per i vigili del fuoco.

l.c.