All'origine del sinistro i rallentamenti causati da un incidente. Sul posto l'elisoccorso per soccorrere gli automobilisti

Un primo incidente e poi il secondo a qualche chilometro di distanza, causato dai forti rallentamenti e dalle autovetture incolonnate sulla carreggiata. È di cinque veicoli e di sette feriti il bilancio del maxitamponamento verificatosi appena poco dopo le 13 sulla statale 280, arteria di collegamento tra Catanzaro e Lamezia Terme.

Nel primo e più grave sinistro occorso in direzione Lamezia sono rimasti coinvolti due veicoli, nel secondo causato dai rallentamenti all’altezza dello svincolo di Marcellinara coinvolti altri tre mezzi. Sul luogo del primo scontro si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso che ha trasportato all’ospedale di Catanzaro un uomo e una donna che sarebbero scesi dal proprio mezzo per prestare soccorso agli altri automobilisti, venendo poi travolti. La coppia versa in gravi condizioni, ma non è in pericolo di vita. Altri cinque i feriti condotti al nosocomio cittadino con codice di accesso giallo dalle ambulanze del 118. Sul posto è intervenuta la polizia stradale per effettuare i rilievi.

Luana Costa