Sale l'asticella dei contagiati anche nel catanzarese, che finora aveva fatto registrare il numero più basso di pazienti risultati positivi al Covid 19. Questo pomeriggio è stato accertato un nuovo caso nella provincia. Si tratta di un uomo, le cui condizioni di salute al momento non destano particolari preoccupazioni. È quindi stato disposto l'isolamento domiciliare. È il sesto caso, dopo quello di ieri registrato nel Comune di Cropani. Le condizioni della donna, ricoverata in un primo momento nel reparto di Malattie Infettive dell'ospedale Pugliese, si sono aggravate e in giornata è stata trasferita nell'unità di Terapia intensiva.





Il bilancio della provincia di Catanzaro

Complessivamente, sono sei i pazienti risultati positivi al Covid 19 nella provincia di Catanzaro. Di questi, due si trovano ricoverati nel reparto di Malattie Infettive, una nell'Unità di Terapia Intensiva e due sono stati posti in isolamento domiciliare.