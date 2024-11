Il primo cittadino ha inviato una lettera al plenipotenziario della sanità calabrese Massimo Scura al fine di ottenere l’autorizzazione

Prosegue senza tregua la crociata del sindaco di Catanzaro Sergio Abramo per la soluzione delle criticità rilevate nel pronto soccorso dell’ospedale Pugliese. Il primo cittadino ha inviato una lettera ufficiale al commissario straordinario Massimo Scura, chiedendo di autorizzare al più presto nuove assunzioni di personale medico e infermieristico da utilizzare nell’area dell’Emergenza Urgenza. Abramo ha richiamato la sua ordinanza dello scorso 1 agosto con cui ha indicato tre punti da risolvere con immediatezza, con in testa il reclutamento di nuovo personale. La missiva è stata recapitata anche al prefetto Luisa Latella.

Collaborazione con il policlinico universitario Mater Domini

Intanto, un primo risultato concreto è stato ottenuto dall’ordinanza del sindaco Sergio Abramo. L’azienda ospedaliera-universitaria Mater Domini è disponibile ad accogliere H24 pazienti affetti da patologie cardiovascolari nelle unità operative del policlinico di Germaneto. L’azienda si è anche detta disponibile ad accettare presso il policlinico di Germaneto i pazienti affetti dalle stesse patologie provenienti attraverso il 118 dagli ospedali “spoke” dell’area centro Calabria. Tale disponibilità è stata ufficializzata con una lettera inviata ad Abramo, al direttore dell’azienda Pugliese-Ciaccio Giuseppe Panella e al prefetto Luisa Latella, dal manager del policlinico, Antonio Belcastro. Quest’ultimo ha ribadito la necessità di istituire un pronto soccorso anche al policlinico di Germaneto, scelta che deve essere autorizzata.

Il sindaco Sergio Abramo: “Mettere fine a rivalità”

“La disponibilità di una collaborazione tra le due aziende – ha commentato il sindaco – è un buon segnale. È assurdo che pazienti arrivati al pronto soccorso del “Pugliese” restino ricoverati impropriamente per giorni e magari inviati, per mancanza di posti letto, a Crotone, a Vibo Valentia e in qualche caso anche a Messina. Si continui a lavorare così, nell’interesse della gente, mettendo fine a chiusure e rivalità”.

l.c.