Non c'è ancora l'annuncio ufficiale ma è molto probabile che il Bosco Li Comuni di Catanzaro, o pineta di Siano come comunemente conosciuta, possa riaprire entro inizio estate. Ne è convinto il neo direttore generale di Calabria Verde Giuseppe Oliva il quale segue da tempo il progetto di riqualificazione del polmone verde cittadino dopo il terribile incendio che lo devastò l'11 agosto 2021.

Mancano pochi dettagli ma importanti e sono relativi alla messa in sicurezza del Sentiero Vita che attraversa buona parte del bosco. Una volta che il Comune di Catanzaro perfezionerà l'iter in base alla convenzione con l'ente strumentale della Regione Calabria si potrà procedere alla riapertura. In questi anni Calabria Verde è riuscita con uno specifico progetto interamente realizzato e finanziato a mettere in sicurezza una parte della Pineta di Siano. L’intervento di esclusiva valenza naturalistica e di contrasto al dissesto idrogeologico ha riguardato la messa a terra dei tronchi che avevano perso la vitalità con la contestuale semina della sughera, pianta resistente al passaggio del fuoco di cui si può osservare già la rigogliosa germinazione.

Resta quindi tuttavia da completare la messa in sicurezza di alcuni tratti di sentieri e strade di servizio che consentono l’accesso all’interno dell’area, ancora nella disponibilità dell’azienda per effetto di una convenzione risalente a circa 10 anni fa.