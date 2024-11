Molti uomini tra i 20 e i 40 anni sono state vittime di estorsioni dopo aver fatto sesso online, sull’accaduto sta indagando la polizia postale.

Ricattati dopo il sesso online, la polizia postale di Catanzaro sta indagando su tentativi di estorsione ricevuti dopo il sesso online. Le vittime sono uomini, tra i 20 e i 40 anni, sempre sposati e fidanzati, che finiscono per essere ricattati da giovani fanciulle conosciute in qualche chat erotica. l’inganno ben studiato ed è sempre uguale. L’uomo viene adescato in una chat, dopo le prime conoscenze arriva la proposta di fare sesso online, e subito scatta il filmato. Qui viene la beffa, la ragazza carica il filmato erotico su youtube e minaccia la vittima di turno di pagare da 150 a 750 euro, da versare tramite i servizi di trasferimento internazionale di denaro, altrimenti il video sarà divulgato tra tutti i suoi contatti Facebook.



Molti i calabresi caduti nella trappola, c’è chi, per vergogna o per paura di essere scoperti da mogli e fidanzate ha già pagato, chi invece ha denunciato. Ma. Purtroppo anche per chi denuncia gli agenti possono fare ben poco. Infatti, è quasi impossibile individuare i responsabili di questa truffa che sta dilagando sul web. La maggior parte dei soldi finisce all’estero nel resto d’Europa o nell’est, quindi gli uomini della Polizia Postale raccomandano più attenzione a chi ha voglia di distrarsi un po’ dalla solita routine quotidiana o è in cerca di nuove emozioni. Innanzitutto, suggerisce Carlotta Santoro a capo della sezione catanzarese della Polizia postale che sta conducendo le indagini, acquisire la Url del profilo facebook di chi ricatta, escluderlo dalle amicizie e dai contatti skype.