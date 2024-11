È stata ritrovata dai carabinieri la statua lignea di Sant’Ilarione Abate, trafugata dal convento dedicato al Patrono di Caulonia. Secondo quanto si è appreso, la statutetta sarebbe stata ritrovata a Roccella Jonica, nei pressi del Santuario della Madonna delle Grazie. Il furto dell’effigie del Santo, a cui tutta la comunità è legata, era stato denunciato ai militari appena rilevata l’assenza della statua dalla sua collocazione nella sagrestia del monastero, alla vigilia di Ferragosto. A favorire il furto l'apertura permanente nella chiesetta nel periodo estivo per accogliere quanti, anche occasionali visitatori, vogliano raccogliersi in preghiera. La notizia aveva provocato incredulità nei tanti fedeli, tra i quali molti gli emigrati fuori regione o all’estero devoti al Santo Patrono Sant’Ilarione Abate e che rientrano in paese per partecipare all’annuale pellegrinaggio.