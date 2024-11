All'interno dell'abitazione del giovane a Piscopio sono state rinvenute anche munizioni per armi un silenziatore per pistola e materiale per il confezionamento della droga

Un 23enne di Piscopio, L.G., è stato arrestato dalla polizia di Stato di Vibo Valentia per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Gli agenti, in particolare gli uomini della Sezione narcotici della Squadra mobile, con l’ausilio dell’Unità cinofila, nel pomeriggio di venerdì, nel corso di mirati servizi svolti per la prevenzione e la repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, avendo notato movimenti sospetti nella frazione Piscopio, ha sottoposto a controlli il giovane.

All’interno della sua abitazione sono stati rinvenuti e sequestrati circa 21 grammi di cocaina, circa 71 grammi di marijuana, oltre a diverso materiale utile per il confezionamento. Inoltre, in alcuni locali sempre nella disponibilità di L.G., sono state rinvenute 21 cartucce per pistola cal. 9×21, 4 cartucce per pistola cal. 38, una cartuccia per pistola cal. 7,65 e. 3 cartucce per fucile cal. 12, un silenziatore per pistola.

L.G. è stato, quindi, anche deferito a piede libero, in quanto trovato in possesso di materiale balistico illegalmente detenuto. L’arresto è stato convalidato e disposta la misura dell’obbligo di dimora e presentazione alla polizia giudiziaria.