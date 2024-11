Un arresto, una denuncia in stato di libertà, 288 persone e 245 veicoli controllati, vari esercizi pubblici ispezionati ed elevate sanzioni amministrative per oltre quattro mila 500 euro: è questo il bilancio di un servizio straordinario di controllo del territorio disposto dalla Compagnia Carabinieri di Palmi che ha visto impegnate, nel fine settimana appena trascorso, oltre cinquanta pattuglie di militari sul territorio.

In particolare i Carabinieri della stazione di Seminara hanno arrestato Domenico Lombardo, trentenne originario del posto, in ottemperanza all’ordine di esecuzione per la detenzione domiciliare emesso dalla Procura di Palmi; il giovane è stato riconosciuto colpevole dei reati di furto aggravato commesso a Taurianova nel giugno del 2015. I Carabinieri della stazione di Scido invece, hanno deferito in stato di libertà A.A, di 65 anni, ritenuto responsabile della gestione non autorizzata di rifiuti. I militari dell'Arma hanno rinvenuto, in un terreno di sua proprietà- ubicato in località "Filesi"- quattro "carcasse" relative ad altrettante autovetture radiate per la distruzione e precedentemente a lui intestate, che lo stesso non aveva rottamato secondo le modalità previste per smaltimento rifiuti speciali, limitandosi ad accantonarle nel proprio terreno.