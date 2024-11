Cinque romeni sono stati arrestati a Corigliano calabro, per tentato omicidio nei confronti di alcuni loro connazionali

Corigliano Calabro - Cinque persone, tutte di nazionalità romena, sono state fermate dai carabinieri a Corigliano per tentato omicidio nei confronti alcuni loro connazionali. I fermati sono: Vasile Apetrei, 30 anni, Vasile Apetrei di Costantin (28), Mihai Mihaila (24), Ovidio Adi Matei(24) e Vladimir Prodan (27). Nel corso di un litigio per futili motivi i cinque fermati hanno ferito due connazionali. Una delle due vittime è ricoverata in prognosi riservata nell’ospedale di Cosenza. I carabinieri hanno svolto immediate indagini e sono risaliti all'individuazione degli autori grazie alle dichiarazioni della vittima ferita e di altri testimoni. Durante le perquisizioni personali e domiciliari sono stati trovati alcuni indumenti intrisi di sangue, cocci di vetro e un'asta di ferro lunga due metri che sarebbe stata usata per l'aggressione.