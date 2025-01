Tre membri di una stessa famiglia sono stati arrestati ieri mattina dai carabinieri di Corigliano, nel centro storico, e posti agli arresti domiciliari. Le misure cautelari scaturiscono da un'inchiesta avviata dopo la diffusione di un video shock che documentava violenze inaudite ai danni di un 45enne disabile. I fatti risalgono ad aprile 2024. La vittima, già segnata da una condizione di fragilità, subiva quotidianamente maltrattamenti dai suoi stessi familiari. Il video, che ha suscitato profonda indignazione, mostrava l'uomo mentre veniva picchiato, preso a cinghiate, denutrito e abbandonato. A peggiorare il quadro, i responsabili percepivano la pensione di invalidità del malcapitato.

Grazie all'intervento dei carabinieri e della Procura di Castrovillari, sono stati disposti provvedimenti di controllo elettronico nei confronti dei tre accusati, impedendo loro di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla vittima. Le accuse mosse ai familiari sono di maltrattamenti in famiglia. L'uomo, da allora, è stato trasferito in una struttura protetta, dove riceve il supporto necessario per superare il trauma subito. Un caso che mette in luce le atrocità spesso nascoste nelle dinamiche familiari, ma che, grazie all'impegno delle autorità, restituisce un barlume di speranza per chi vive situazioni simili.