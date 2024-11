Due uomini si sono fermati a parlare con la donna, chiedendole come mai portasse al dito i due anelli: l'anziana fiduciosa se li è sfilati per mostrarglieli ma le sono stati portati via dai malviventi

Un triste episodio di truffa ai danni di una settantenne si è consumato nelle ultime ore a Corigliano Rossano. E non è il primo episodio. L’anziana è stata derubata delle sue fedi nuziali, simboli del legame con il marito defunto, da due malviventi che hanno approfittato della sua disponibilità ad aiutare.

I fatti si sono svolti ieri, quando la donna, mentre passeggiava per le vie del quartiere, è stata avvicinata da un'auto con a bordo due uomini. I due, con fare apparentemente innocuo, si sono fermati chiedendo indicazioni stradali, dichiarando di essersi persi.

La donna con gentilezza si è fermata per fornire le informazioni richieste. Tuttavia, durante la conversazione, i due uomini hanno notato che al dito portava due fedi nuziali e, incuriositi, le hanno chiesto il motivo di tale scelta. La donna ha spiegato che una delle fedi apparteneva al suo defunto marito, e che la portava per tenerlo sempre con sé. A questo punto, uno dei malviventi ha chiesto di poter vedere gli anelli più da vicino. Fiduciosa, la settantenne ha sfilato le due fedi dal dito e le ha consegnate agli uomini. In pochi istanti, i due hanno avvolto gli anelli in un pezzo di carta, restituendoli alla donna con estrema rapidità, prima di allontanarsi velocemente.

Solo dopo che i due se ne erano andati, l’anziana ha aperto il pacchetto e ha scoperto con amarezza che gli anelli all’interno non erano quelli veri, ma delle volgari imitazioni. Resasi conto del raggiro subito, la donna ha subito denunciato l’accaduto ai carabinieri.

Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili del furto. Si spera che le telecamere di sorveglianza presenti in zona possano fornire elementi utili per identificare i truffatori e recuperare le preziose fedi nuziali, cariche di un inestimabile valore affettivo.