Zone grigie avvolgono il rinvenimento del corpo senza di vita di Enrico Rizzo, 73 anni, docente di Storia dell’Arte in pensione, trovato morto nei giorni scorsi nella sua abitazione in contrada Maviglia a Corigliano-Rossano.



Alcune circostanze insospettiscono i familiari i quali vogliono vederci chiaro. Si sono rivolti in queste ore all’avvocato Giuseppe Tagliaferro che ha promosso istanza di sollecito per l’effettuazione dell’esame autoptico. Il sostituto procuratore Veronica Rizzaro ha fissato la data per l’affidamento dell’incarico. L’uomo era abbastanza conosciuto in città, stimato e apprezzato, per le sue doti umane e professionali.