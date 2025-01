A Boscarello, una contrada di Corigliano Rossano, nasce la nuova Sala per le chippature dei Cani, simbolo di rinascita nei beni confiscati alla criminalità organizzata. Un progetto voluto dall’Amministrazione comunale di Corigliano-Rossano e dall’Asp di Cosenza segna un importante passo avanti nella lotta al randagismo.

Inaugurata nei giorni scorsi, la moderna struttura pubblica offrirà un servizio fondamentale per il controllo e la regolarizzazione degli animali sul territorio. Alla cerimonia, che ha visto la partecipazione di associazioni ambientaliste, autorità locali e cittadini, è stato sottolineato il valore simbolico e pratico di questa iniziativa, parte di una strategia più ampia che comprende anche un programma di sterilizzazione avviato la scorsa estate.

A Corigliano-Rossano un bene confiscato alla criminalità organizzata torna nella disponibilità della comunità per ospitare una nuova sala per la microchippatura dei cani.

Le parole del sindaco Flavio Stasi

Il sindaco di Corigliano-Rossano, Flavio Stasi, ha evidenziato il significato dell’iniziativa: «Questo progetto è un simbolo di legalità e rinascita. Trasformare un luogo confiscato alla criminalità organizzata in un punto di riferimento per la comunità è un messaggio potente. La nuova sala non è solo un centro per la microchippatura dei cani, ma un esempio di come beni abbandonati possano diventare risorse preziose». Stasi ha sottolineato che il progetto rappresenta un punto di partenza: «Il nostro obiettivo è realizzare anche un ambulatorio per le sterilizzazioni. Solo attraverso un approccio integrato possiamo affrontare in modo efficace il fenomeno del randagismo». Il sindaco ha infine invitato i cittadini a collaborare attivamente per il successo dell’iniziativa.

Il contributo dell’assessore Francesco Madeo

L’assessore all’Ambiente, Francesco Madeo, ha definito la nuova sala un tassello fondamentale nella strategia del Comune: «Questo progetto è il primo passo verso una gestione più ordinata del rapporto tra cittadini e animali. La microchippatura obbligatoria è uno strumento essenziale per garantire il controllo e la tutela della popolazione canina». Madeo ha evidenziato l’importanza della collaborazione con l’Asp e delle iniziative future, come le giornate di sterilizzazione gratuita: «Siamo pronti a lavorare con le autorità sanitarie per promuovere queste azioni. Corigliano-Rossano vuole diventare un modello per tutta la Calabria». Secondo quanto dichiarato dall’assessore all’Ambiente Francesco Madeo, l’iniziativa non è un semplice esperimento, ma l’inizio di una strategia amministrativa più ampia, volta a contrastare il randagismo e a regolarizzare la presenza dei cani, siano essi randagi o di proprietà. La nostra ambizione è sensibilizzare i cittadini, partendo dalla microchippatura obbligatoria dei cani di proprietà, e porre le basi per una gestione più ordinata e rispettosa della presenza degli animali nelle abitazioni, nelle proprietà private e nei nuclei familiari». Nei prossimi mesi il Comune proporrà alla Regione Calabria e all’Asp l’organizzazione di giornate di sterilizzazione gratuita per i cani, mettendo a disposizione i microchip necessari. L’obiettivo è non solo contrastare il fenomeno del randagismo, ma anche educare i cittadini alla responsabilità e al rispetto nei confronti degli animali.

Il ruolo dell’ASP di Cosenza

Il rappresentante dell’Asp Tullio Tommaso, veterinario, ha espresso soddisfazione per la sinergia con il Comune: «La nuova sala rappresenta un passo avanti per la gestione responsabile degli animali. Grazie al microchip, possiamo identificare i cani, ridurre il randagismo e migliorare la sicurezza». L’Asp ha annunciato l’implementazione di una banca dati nazionale per la registrazione degli animali, che faciliterà l’identificazione e la restituzione di quelli smarriti. L’invito ai cittadini è di dotare i propri animali di microchip e di collaborare attivamente per il successo del progetto. «Questa struttura, messa a disposizione dal Comune, rappresenta un’azione eccellente – ha dichiarato il rappresentante dell’Azienda sanitaria –. Sarà gestita dai veterinari pubblici e opererà in stretta collaborazione con i colleghi dell’Azienda Sanitaria. Grazie a questa sinergia, si procederà con la creazione di un cronoprogramma per permettere ai cittadini, non solo di Corigliano Rossano, ma anche dell’intero ambito territoriale, di prenotare il servizio di microchippatura presso gli uffici veterinari».

Verso una banca dati nazionale

L’Asp ha annunciato anche una novità importante a livello nazionale: «A breve sarà operativa una banca dati nazionale, che permetterà di rintracciare un cane smarrito in qualsiasi parte d’Italia. Questa innovazione faciliterà notevolmente il lavoro di identificazione e restituzione, aumentando la sicurezza per gli animali e la tranquillità per i proprietari. Attualmente, il nostro servizio si occupa di numerose riconsegne di animali smarriti, e con l’implementazione di questo sistema, il processo sarà ancora più efficiente». Il messaggio finale è chiaro: la collaborazione tra istituzioni e cittadini è fondamentale per il successo di questo progetto. «Invitiamo tutti i possessori di cani a microchippare i loro animali e a inserirli nella banca dati. Solo attraverso la collaborazione possiamo ottenere una gestione migliore e più sicura della popolazione animale sul nostro territorio», ha concluso il rappresentante dell’Asp.