L'uomo di 70 anni è stato travolto da un'auto in transito nell'area rossanese. Il conducente si è fermato per allertare i concorsi. Indagini in corso

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina su Viale della Repubblica (area urbana di Rossano) dove un uomo di 70 anni è stato investito da un'automobile. L’impatto ha suscitato preoccupazione e ha mobilitato le forze dell'ordine e i servizi di emergenza. Il conducente, alla guida di una Fiat 500, si è prontamente fermato dopo l'incidente e ha allertato i soccorsi.

Tuttavia, sul posto non sono riuscite a intervenire ambulanze della centrale operativa, poiché tutte erano già occupate in altre emergenze. La situazione ha richiesto l'intervento di un'ambulanza proveniente da Cassano, che è arrivata per prestare soccorso. Fortunatamente, in quel momento si trovava nei pressi un infermiere del pronto soccorso (in costante contatto con la centrale operativa) non in servizio, il quale ha prestato le prime cure al pedone investito, che ha riportato contusioni varie.

L'intervento tempestivo del professionista si è rivelato cruciale per stabilizzare la situazione del 70enne fino all'arrivo dei mezzi di soccorso. Le autorità competenti, tra cui la polizia municipale, sono intervenute per raccogliere le testimonianze e cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente. Al momento, sono in corso indagini per determinare le cause esatte dell'impatto e valutare eventuali responsabilità.