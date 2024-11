Coppia finisce agli arresti domiciliari con l’accusa di coltivazione e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. I due, incensurati, S.R. e G.M. rispettivamente di anni 33 e 30, sono stati beccati all’interno della propria abitazione a Corigliano.

L’operazione è stata portata a termine nella serata di ieri da parte degli uomini del commissariato di pubblica sicurezza di Corigliano-Rossano, i cui agenti hanno effettuato una perquisizione all’interno dell’appartamento dove veniva scoperta in una stanza, l’esistenza di una serra chiusa e completa di sistema di ventilazione ed irrigazione, monitorata da un sistema di controllo dell’umidità. Diverse le piante di marijuana in fiorescenza rinvenute, dell’altezza tra i 50 e 60 cm, appese ad essiccare. Sequestrati oltre un chilo di sostanza stupefacente, fitofarmaci specifici per la coltivazione della canapa indiana, nonché altro sistema di aspirazione modificato al fine di garantire l’assenza di rumori.