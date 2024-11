Scuole chiuse fino al 5 dicembre. Nuova proroga per gli istituti di ogni ordine e grado, ivi compresi le scuole private e quelle paritarie, su tutto il territorio comunale. Restano esclusi solamente gli asili nido ed i servizi educativi rivolti ai bambini da 0 a 3 anni, che potranno continuare a svolgere regolarmente le attività in presenza nel rispetto delle misure legate all’emergenza Covid.



La nuova ordinanza porta la firma del sindaco Flavio Stasi che invita i dirigenti scolastici «a valutare la possibilità di svolgere attività in presenza, qualora sia strettamente necessario, per l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento online con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. Da valutare altresì l’attivazione di forme di DaD – Didattica a Distanza - dalle aule per quei docenti che avessero problemi di connessione dalla propria abitazione o da altro luogo di loro disponibilità».



Al provvedimento si è pervenuti dopo un incontro tra il primo cittadino e il responsabile del servizio Igiene e Prevenzione dell’Asp di Cosenza Martino Rizzo, dove è prevalsa una linea precauzionale, alla luce dell'andamento dei contagi Covid. Sullo jonio, nella giornata di oggi si sono registrati 118 nuovi casi. A Corigliano-Rossano 66 di cui 23 a Rossano e 43 a Corigliano. 44 invece nella vicina Cassano.