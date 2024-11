Dopo la notizia del ricovero di un terzo sindaco della provincia di Cosenza per Covid 19, gli altri due sono Giovanni Altomare di Rogliano, e Giuseppe Vigliaturo di Carpanzano, si apprende che anche un elemento della sua giunta accuserebbe i sintomi del coronavirus in particolare la febbre alta. È stato sottoposto a tampone insieme agli altri componenti dell’amministrazione. Domani avremo l’esito.

La mancanza di tamponi

La mancanza di tamponi costringe la task force dell’Asp a ridurre il numero degli esami praticati. Nel frattempo giungono gli esiti di quelli effettuati nel fine settimana e di quelli praticati nelle tende pre triage dove gli strumenti diagnostici sono ancora disponibili per valutare i casi sospetti.

Tanti ricoveri

Nonostante le guarigioni registrate nelle ultime ore, dal cosiddetto paziente uno di Cetraro, all’assicuratore di Roggiano, all'uomo di Santa Maria del Cedro, continuano ad essere al limite della capienza i reparti dedicati al trattamento del Covid 19. Le ultime statistiche, che tuttavia non tengono conto delle variazioni verificatesi in giornata, tra le quali anche il decesso di un 95enne al Santa Barbara, rilevano 51 persone in cura nelle strutture dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, di cui due in rianimazione, oltre alle cinque ricoverate a Cetraro, due a Castrovillari e una a Catanzaro.

La situazione comune per comune

Cosenza 6 ricoverati, 7 in isolamento domiciliare

Rende 1 ricoverato

Corigliano-Rossano 12 ricoverati, 12 in isolamento domiciliare

Altomonte 1 ricoverato, 2 in isolamento domiciliare

Amantea 1 ricoverato, 1 in isolamento domiciliare

Belsito 1 ricoverato, 3 in isolamento domiciliare

Bocchigliero 3 ricoverati, 16 in isolamento domiciliare

Cariati 2 ricoverati

Carpanzano 1 ricoverato

Casali del Manco 1 ricoverato

Cassano Jonio 2 in isolamento domiciliare

Castrovillari 1 in isolamento domiciliare

Cetraro 1 ricoverato, 2 in isolamento domiciliare

Dipignano 1 ricoverato

Francavilla Marittima 1 ricoverato, 1 in isolamento domiciliare

Frascineto 1 in isolamento domiciliare

Fuscaldo 2 ricoverati

Mangone 1 ricoverato, 1 in isolamento domiciliare

Marzi 3 ricoverato, 1 in isolamento domiciliare

Mendicino 1 in isolamento domiciliare

Oriolo 1 ricoverato

Paola 2 ricoverati, 2 in isolamento domiciliare

Praia a Mare 1 ricoverato

Roggiano Gravina 2 ricoverati

Rogliano 7 ricoverati, 21 in isolamento domiciliare

San Lucido 4 ricoverati, 33 in isolamento domiciliare

Santa Maria del Cedro 1 ricoverato

Santo Stefano di Rogliano 1 ricoverati, 3 in isolamento domiciliare

Scala Coeli 1 ricoverato, 2 in isolamento domiciliare

Terranova da Sibari 2 in isolamento domiciliare

Tortora 1 in isolamento domiciliare