Sale a tre il bilancio della vittime da Covid-19 nella provincia di Crotone. È di questa mattina la notizia dell'avvenuto decesso di una terza persona ricoverata nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale San Giovanni di Dio. Si tratta di un uomo di 80 anni originario di Lamezia Terme già affetto da patologie pregresse.





Le altre vittime a Crotone

Lo scorso 26 marzo, era invece deceduto un uomo di 66 anni già ricoverato da qualche tempo nell'unità di Terapia Intensiva del nosocomio pitagorico. Mentre la prima vittima risale al 19 marzo. L'uomo, 65 anni, anche in questo caso è morto in ospedale. Da tempo soffriva di alcune patologie ed era stato ricoverato, in gravi condizioni.