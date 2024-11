VIDEO | Si trova nella sua abitazione in quarantena obbligatoria ed è asintomatico. Le sue condizioni di salute, quindi, non desterebbero apprensioni

Quinto caso di positività al Covid-19 a Rosarno. La notizia è trapelata nella giornata di oggi, ma non c'è stata una comunicazione ufficiale come nei casi precedenti da parte del sindaco Giuseppe Idà. Secondo quanto appreso, pare si tratti di un cittadino rosarnese rientrato nei giorni scorsi dall'estero, dove vivrebbe per questioni lavorative.

In base alle informazioni emerse, pare che l'uomo sia risultato positivo al tampone compiuto appena giunto in Calabria e che si tratti di un asintomatico. Si troverebbe in quarentena obbligatoria nella sua abitazione e le sue condizioni di salute non desterebbero preoccupazione.

Cresce, quindi il numero dei positivi nella città medmea dopo il caso della coppia contagiata dal coronavirus tra il 19 marzo, del 20 marzo, del 26 marzo e del 6 aprile scorsi.