Due nuove vittime per il coronavirus in provincia di Cosenza. Nel primo caso si tratta di v.g., 74 anni, originaria di Marzi, nella Valle del Savuto. La donna era ricoverata nei reparti dell'Ospedale dell'Annunziata di Cosenza in gravi condizioni. Poco dopo confermato il decesso anche di un’altra signora. L’81enne, r.g.c., era originaria di Acri.





Salgono a ventidue il numero di vittime dall'inizio dell'epidemia nel territorio cosentino. Nella giornata di ieri è invece morto un anziano di 85 anni, originario di Marano Marchesato.