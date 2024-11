Hanno dato tutti esito negativo i tamponi effettuati nela mattinata di ieri, 29 settembre, nella sede Usca dell'Asp di Serra Spiga a Cosenza, ai compagni di classe di una liceale del Telesio, risultata positiva al coronavirus.

Negative anche le amiche

Nessun contagio neanche per le amiche, anche loro sottoposte a screening in quanto indicate come contatti stretti. Lo si apprende da fonti accreditate vicine al laboratorio di microbiologia e virologia dell'azienda ospedaliera, nel quale i tamponi sono stati processati.

Resteranno in isolamento

Tutti i soggetti tuttavia, secondo quanto previsto dai protocolli, dovranno ugualmente rispettare la consegna dell'isolamento precauzionale per un periodo di 14 giorni ed effettuare un secondo tampone prima di essere riammessi a scuola.