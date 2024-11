Anticipata a stamattina la chiusura delle scuole elementari e medie della città di Castrovillari. Lo ha deciso il sindaco, Domenico Lo Polito, insieme ai dirigenti scolastici delle strutture interessate a causa di presunti contagi che hanno interessato la scuola media e la scuola elementare dei Santi Medici. Provvedimenti scelti per il «principio di massima precauzione» ha ribadito il primo cittadino. I contagi sarebbero legati a visite ad un congiunto rientrato nella propria abitazione e ad un festeggiamento privato a seguito di cerimonia religiosa che hanno fatto scattare l'anticipazione della sospensione didattica prevista per lunedì.

Il sindaco è ritornato sulla sospensione delle attività didattiche per ribadire che lo ha fatto «con la morte nel cuore, ma l’ho fatto per tutelare i più piccoli che possono essere vittime dei comportamenti colpevolmente scorretti dei più grandi. Facciamo di tutto affinché tra due settimane si possa rientrare a scuola per come tutti speriamo. Per questo evitiamo che i nostri figli che non si vedono a scuola in sicurezza si vedano poi in abitazioni private in totale assenza di regole». Così come ha ribadito che «non è una tragedia evitare le feste di compleanno, è un obbligo normativo ma prima ancora morale; si festeggerà quello del prossimo anno. Rifiutare un invito a casa non è maleducazione è prevenzione». Richiamando il senso di responsabilità di tutti ha ribadito che «siamo noi ed i nostri comportamenti i migliori rimedi contro la diffusione dei contagi, basta semplicemente volerci bene e volere bene ai nostri cari, soprattutto se anziani».