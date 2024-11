È stata disposta la quarantena per quanti vivono all'interno dell'istituto delle Canossiane di Cosenza, dopo l'accertamento, da parte della task force dell'Azienda sanitaria provinciale, di un caso di coronavirus. L’istituto è occupato da alcune famiglie bisognose che ora sono in attesa di ricevere le ordinanze di quarantena.

Per precauzione i sanitari, infatti, stanno procedendo in questo momento a disporre l'isolamento di tutti gli ospiti della struttura, al fine di evitare un nuovo focolaio, e stanno ricostruendo tutta la catena dei contatti. Da quanto si apprende, sono stati già effettuati tutti i tamponi alle persone che si trovano nella struttura. Si tratta di un centinaio di cittadini che risiedono nello stabile in via Tommaso Arnone, a pochi passi dall'Ospedale dell'Annunziata, già tenuto in considerazione nei mesi scorsi dai sanitari della task force dell'Asp.