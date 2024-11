Oltre alle criticità di Torano Castello si registra un solo ricovero nei reparti dell'Azienda ospedaliera. Si tratta di una persona di Paola che era già in isolamento domiciliare

Al netto delle vicende relative alla Rsa di Torano Castello, dove in serata è giunto l’esito di una parte dei nuovi tamponi effettuati ai pazienti ed al personale della struttura, in provincia di Cosenza non si registrano nuovi casi.

Un decesso e un nuovo ricovero

La giornata è stata scandita dal decesso di un uomo di Marano Marchesato e dal trasferimento in ospedale di una persona di Paola: era in isolamento domiciliare ma è stata costretta al ricovero nei reparti dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza per l’aggravarsi delle sue condizioni.

Consiglieri comunali verso la guarigione

Di contro ci sono anche cinque persone guarite e dimesse, tra le quali anche un medico di base di Corigliano-Rossano. Nelle prossime ore potrebbero tornare a casa il consigliere comunale di Rogliano con delega alla cultura Antonio Simarco ed anche la componente del civico consesso di Corigliano-Rossano costretta al ricovero il 17 marzo scorso.

Coronavirus e bambini

Nessun sintomo e verso la guarigione anche il piccolo di 24 mesi di Santo Stefano di Rogliano. Non è l’unico bambino ad aver contratto il Covid-19. In provincia di Cosenza se ne contano nel complesso sei di età inferiore ai nove anni di cui due a San Lucido e uno a Carpanzano, Cosenza, Dipignano, oltre appunto a Santo Stefano di Rogliano. Altri diciotto casi riguardano ragazzi tra i 10 e i 19 anni distribuiti tra Corigliano-Rossano e Oriolo (quattro casi), Rogliano (tre casi), San Lucido e Marzi (due casi), Altomonte, Bocchigliero, Cosenza.

La situazione comune per comune

Cosenza 3 ricoverati, 15 in isolamento domiciliare

Rende 2 in isolamento domiciliare

Corigliano-Rossano 9 ricoverati, 26 in isolamento domiciliare

Altomonte 1 ricoverato, 2 in isolamento domiciliare

Amantea 1 ricoverato, 2 in isolamento domiciliare

Belsito 1 ricoverato, 4 in isolamento domiciliare

Bocchigliero 2 ricoverati, 17 in isolamento domiciliare

Carpanzano 1 ricoverato, 1 in isolamento domiciliare

Casali del Manco 1 ricoverato

Cassano Jonio 2 in isolamento domiciliare

Castrovillari 1 in isolamento domiciliare

Cetraro 2 in isolamento domiciliare

Colosimi 1 in isolamento domiciliare

Dipignano 1 ricoverato, 3 in isolamento domiciliare

Figline Vegliaturo 1 ricoverato, 1 in isolamento domiciliare

Francavilla Marittima 1 ricoverato, 1 in isolamento domiciliare

Frascineto 1 in isolamento domiciliare

Fuscaldo 1 ricoverati, 1 in isolamento domiciliare

Grimaldi 1 in isolamento domiciliare

Mangone 1 ricoverato, 2 in isolamento domiciliare

Marano Marchesato 2 in isolamento domiciliare

Marano Principato 2 in isolamento domiciliare

Marzi 2 ricoverato, 6 in isolamento domiciliare

Montalto Uffugo 1 in isolamento domiciliare

Oriolo 4 ricoverati, 23 in isolamento domiciliare

Paola 4 ricoverati, 8 in isolamento domiciliare

Parenti 1 ricoverato, 1 in isolamento domiciliare

Pianecrati 1 ricoverato, 3 in isolamento domiciliare

Praia a Mare 1 ricoverato

Roggiano Gravina 1 in isolamento domiciliare

Rogliano 7 ricoverati, 23 in isolamento domiciliare

San Lucido 4 ricoverati, 43 in isolamento domiciliare

San Pietro in Guarano 1 in isolamento domiciliare

Santo Stefano di Rogliano 3 in isolamento domiciliare

Scala Coeli 1 ricoverato, 2 in isolamento domiciliare

Terranova da Sibari 2 in isolamento domiciliare

Torano Castello 1 ricoverato, 9 in isolamento domiciliare

Tortora 1 in isolamento domiciliare