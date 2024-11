Hanno deciso di rinunciare alle colombe che ogni anno vengono donate loro dalla Diocesi, chiedendo a quest’ultima che la somma solitamente impiegata per l’acquisto delle stesse fosse usata per comprare materiale da destinare all’ospedale di Rossano. A prendere tale decisione i detenuti della casa di reclusione di Corigliano Rossano.

Alla somma solitamente utilizzata per acquistare le colombe, l'Arcidiocesi ha poi aggiunto quanto necessario per l'acquisto di materiale per soddisfare, almeno in parte, le esigenze degli operatori dell'Uoic di Anestesia-Rianimazione. Di concerto con il responsabile dell'Uoc Giuseppe Angelo Vulcano, è stato concordato, quindi, l'acquisto di mascherine, calzari e visiere.