Saranno sottoposti tutti a tampone gli invitati al matrimonio del 4 settembre scorso a cui ha partecipato anche una persona poi risultata positiva.

È quanto annuncia il sindaco di Taverna Sebastiano Tarantino, il quale rende noto che domani e venerdì, nel il Polo sanitario territoriale di Taverna, saranno effettuati i tamponi previsti per lo screening Covid-19. Il monitoraggio, come accennato, si è reso necessario dopo la conferma di un caso di positività per un cittadino residente nel comune della Presila catanzarese. «Considerato il particolare contesto - afferma Tarantino - nel quale la persona interessata dal caso di positività sia stata potenzialmente a stretto contatto con le persone presenti al matrimonio di giorno 4 settembre, gli invitati al ricevimento saranno sottoposti a screening con tampone al fine di verificare possibili casi di positività».

Le singole persone che dovranno sottoporsi al test saranno contattate telefonicamente dal Dipartimento di prevenzione dell'Asp di Catanzaro.