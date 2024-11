Atto vandalico nel corso della notte, l'episodio ripreso dalla videosorveglianza

Hanno appiccato il fuoco e poi si sono dati alla fuga, ma i loro movimenti non sono sfuggiti alle numerose telecamere presenti davanti la porta d'ingresso dell'istituto. L'episodio si è verificato nel corso della notte tra il 22 e il 23 maggio al Liceo Artistico di Via Somalia a Cosenza, plesso facente parte del comprensivo Quasimodo-Serra retto da Loredana Giannicola.

Indagini avviate dai carabinieri

Le fiamme hanno danneggiato la vetrata di accesso alla scuola, ma gli ignoti attentatori non hanno portato via nulla dall'interno. Secondo una prima ricognizione, non sarebbero neppure penetrati nei locali. La pioggia ha poi probabilmente spento l'improvvisato falò. Ad accorgersi dell'accaduto sono stati i bidelli,. Sul posto per i rilievi sono giunti carabinieri e vigili del fuoco. Già acquisite le immagini della videosorveglianza. L'istituto conta oltre 200 iscritti. E' la prima volta che si registra un atto vandalico di questa gravità. Le lezioni resteranno sospese anche nella giornata di domani 24 maggio.