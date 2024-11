i vigili del fuoco di Cosenza sono intervenuti al bivio della frazione Donnici, alle porte del capoluogo bruzio, a seguito di un incidente stradale nel quale un veicolo, per cause in corso di accertamento, si è ribaltato lungo la carreggiata. Non è escluso che a determinare il cappottamento della vettura possa essere stata una frenata improvvisa sul manto stradale reso viscido dalla pioggia. I vigili del fuoco hanno estratto il guidatore dall'abitacolo, affidandolo all cure del 118. Secondo quanto si è appreso, la persona alla guida dell'auto non ha riportato gravi ferite

