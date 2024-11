Riparata a tempo di record la condotta idrica esplosa nel sottosuolo di Corso Umberto. La rottura aveva causato la fuoriuscita di migliaia di litri d’acqua e determinato il cedimento della sede stradale. Un’auto in transito è rimasta intrappolata tra l’asfalto. Per procedere al ripristino del tubo danneggiato, tra i più ampi dell’intera rete con i suoi 40 centimetri di diametro, si è resa necessaria la chiusura dei serbatoi comunali per alcune ore.

Ripresa l'erogazione dell'acqua

L’erogazione adesso è ripresa e nelle case, lentamente, la situazione dovrebbe tornare alla normalità. Nel giro di ventiquattr’ore anche l’importante arteria, nevralgica per il flusso del traffico, soprattutto per i veicoli provenienti dai paesi delle Serre cosentine, dovrebbe essere ripristinato. Salvatore Bruno ha intervistato Marcello Falbo, consulente tecnico di Palazzo dei Bruzi, incaricato di supervisionare i lavori.

LEGGI ANCHE:

Condotta idrica esplosa a Cosenza, un testimone: «Ho cercato di fermare il traffico»

Esplode condotta idrica a Cosenza, la testimonianza: «Come una bomba»