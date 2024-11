La segnalazione è arrivata da alcuni cittadini che hanno avvistato l'esemplare in via XXIV Maggio

Un serpente è stato catturato nel pieno centro di Cosenza dagli agenti della Polizia provinciale. Alcuni cittadini avevano segnalato la presenza del rettile in via XXIV Maggio e gli agenti sono riusciti a bloccarlo. Si tratterebbe di un esemplare appartenente alla specie Biacco (Coluber viridiflavus), un serpente non velenoso, che vive generalmente in ambienti agresti e vicino ai corsi d'acqua. Il rettile è stato poi liberato in una zona di campagna, molto lontana da centri abitati.