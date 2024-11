La vittima, secondo quanto risulta agli investigatori, non ha precedenti penali. Il fatto è successo prima di mezzanotte nei pressi di Viale Mancini

Un uomo di 34 anni, incensurato, nella notte è stato gambizzato nei pressi di viale Mancini a Cosenza. La vittima, secondo quanto si apprende, è stato ferito alla gamba. Una volta giunto in ospedale, i sanitari del Pronto soccorso lo hanno preso in consegna per le prime cure del caso.

L’indagine è condotta dai carabinieri del Comando provinciale di Cosenza, nello specifico dai militari dell’Arma del Nucleo Operativo della Compagnia di Cosenza, che hanno iniziato ad effettuare i primi rilievi. C’è da ricostruire l’esatta dinamica del delitto e soprattutto le cause che hanno portato al ferimento. Il 34enne, infine, non è in pericolo di vita.