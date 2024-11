A Castrovillari, da domani, sarà attivo un nuovo centro vaccinale nei pressi dell'autostazione. Quattro le linee vaccinali dove sarà possibile inoculare fino a 400 dosi al giorno. Nel primo giorno di attività si inizierà con la fascia 60/79 anni.

Ci si potra prenotare tramite la piattaforma regionale, già operante. Il Comune ha anche attivato uno sportello dedicato per le prenotazioni online per chi ha difficoltà a interfacciarsi con le nuove tecnologie.

«L'obiettivo - ha dichiarato il sindaco Mimmo Lo Polito - è cercare di accelerare sui vaccini per una ripresa che preme ovunque». Il centro conterà oltre che sull'ausilio di unità del Coc Municipale anche di quelle della Croce Rossa e delle associazioni di volontariato di protezione civile nonché di diversi operatori dedicati. Il sindaco Lo Polito ha avuto parole di gratitudine per quanti si sono messi a disposizione fattivamente per la creazione di questo nuovo punto vaccinale.