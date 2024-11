Nelle ultime 12 ore altri tre morti e ben 43 contagi a Corigliano-Rossano. Il bollettino delle ultime ore è altrettanto drammatico: nella serata di ieri è morta a Catanzaro una donna di 73anni, colpita dal Covid. Oggi invece è deceduto a Cosenza un uomo di 67 anni, rossanese, e nel presidio ospedaliero “Nicola Giannettasio” di Rossano un 97enne, vedovo. II bilancio dei decessi sale a quota 62.

Il dato complessivo dei contagiati riprende quota: 738 positivi, 685 dei quali in quarantena obbligatoria, 48 nei reparti, la differenza in Intensiva. In emergenza anche l’area cimiteriale di Rossano. Ci sono ben 8 salme da tumulare, 5 delle quali morti da Covid e i loculi sono tutti esauriti. Nella Sibaritide i comuni con maggiori contagi sono i seguenti: Acri (161 contagi), Cariati (112), Crosia (86), Cassano (60), Albidona (39).