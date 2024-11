Giunto nel primo pomeriggio di oggi un primo carico di reagenti. Disagi nel frattempo nel pronto soccorso per i pazienti in attesa di ricovero

Sono giunti nel pomeriggio di oggi i reagenti destinati al Laboratorio di Microbiologia dell’ospedale spoke di Corigliano-Rossano senza i quali non è possibile processare i tamponi. Sin dalle prossime ore, dunque, la macchina potrà riprendere la sua attività in attesa di un ulteriore fornitura che possa garantire a medio e lungo termine lo svolgimento del servizio.

La sospensione ha determinato nelle ultime 72 ore una serie di disagi non indifferenti soprattutto nel pronto soccorso e, in particolare, nell’osservatorio di breve intensiva dove sono assiepati pazienti in attesa di ricovero in attesa degli esiti dei tamponi per poi poter accedere nei reparti.