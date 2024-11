Ordinanza di Rosaria Succurro per sospendere le lezioni in presenza. Si tornerà in aula dopo Pasqua

Rosaria Succurro ha deciso di sospendere la didattica in presenza in tutte le scuole di San Giovanni in Fiore. L’ordinanza riguarda il periodo compreso tra il 15 ed il 31 marzo. «Dal primo giorno di aprile le scuole saranno invece chiuse per le vacanze di Pasqua – ricorda la sindaca - durante le quali valuteremo la situazione. Tutelare i nostri minori e la nostra comunità è prioritario, essenziale. Non possiamo correre rischi. Purtroppo il virus circola troppo velocemente in tutta Italia e dunque anche in Calabria».

Casi diffusi tra i banchi

La decisione è maturata in virtù di alcuni casi accertati sia con tampone molecolare che con test antigenico, in ambito scolastico. «Non è corretto fornire dettagli specifici – sottolinea la Succurro - Devo infatti coniugare la salute della comunità con il diritto alla riservatezza delle persone contagiate. Sento inoltre la responsabilità di contribuire, da sindaca, a portare avanti il piano vaccinale. Sarebbe un assurdo vaccinare il personale scolastico e tenere aperte le scuole, mentre la curva epidemiologica sale».

Chiuso per vaccinazione

Domani intanto a Cosenza, resteranno chiusi tutti i plessi afferenti all’Istituto Comprensivo Zumbini, poiché il personale docente e non docente è stato convocato presso l’ospedale militare per la vaccinazione. Inoltre sono in vigore anche in altri comuni della provincia provvedimenti di chiusura per focolai epidemici relativi a insegnanti o alunni.

Gli altri comuni che hanno chiuso le scuole

In particolare si tratta di San Marco Argentano e Lattarico, dove si resterà in Dad almeno fino al 20 marzo, e di Bisignano e Zumpano, che hanno chiuso a tempo indeterminato.