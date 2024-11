Calo drastico dei contagi in Calabria nelle ultime 24 ore, ma restano tanti i morti a causa del virus. Secondo quanto riportato dal bollettino della Regione, infatti, sono 2009 i nuovi positivi e 9 i decessi. Buone notizie dal fronte ospedaliero: sono -24 i pazienti in area medica, quella con una maggiore incidenza di ricoveri in Calabria, e un +1 in terapia intensiva.

Questo il particolare dei positivi nelle singole province: 271 Catanzaro, 319 Cosenza, 985 Reggio Calabria, 120 Crotone, 314 Vibo Valentia, 0 altre Regioni o Stati esteri.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.888.620 (+11.050). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 151.633 (+2.009) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: 77 in reparto, 11 in terapia intensiva, 5.502 in isolamento domiciliare; 14.497 guariti, 189 deceduti.

– Cosenza: 133 in reparto, 9 in terapia intensiva, 9744 in isolamento domiciliare; 29.913 guariti, 773 deceduti.

– Crotone: 29 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.668 in isolamento domiciliare; 11.212 guariti, 138 deceduti.

– Reggio Calabria: 178 in reparto, 13 in terapia intensiva, 12.202 in isolamento domiciliare; 44.768 guariti, 510 deceduti.

– Vibo Valentia: 19 in reparto, 0 in terapia intensiva, 8.111 in isolamento domiciliare; 9.066 guariti, 132 deceduti.