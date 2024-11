Nell’unità operativa di emodialisi, dell’ospedale di Castrovillari sono stati vaccinati 30 dializzati, dall’equipe medica diretta dal responsabile Aldo Foscaldi, da Maria Angela Policastro e Enza Valicenti. Proprio nei giorni scorsi, su input del direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza, del direttore del distretto sanitario Esaro Pollino, Francesco Di Leone, in sinergia con il coordinatore della rete emodialitica territoriale, Carlo Savio, i 30 pazienti hanno potuto usufruire della vaccinazione anti-Covid.

«È un risultato importante – afferma Aldo Foscaldi - in questo particolare momento, che stiamo vivendo a causa della pandemia, tenendo conto che in pochi giorni, grazie ad un lavoro di squadra, sono stati somministrati i vaccini, su persone estremamente vulnerabili, che quotidianamente si sottopongono al ciclo di dialisi e, in particolare, su giovani in attesa di poter ricevere il trapianto». Foscaldi ha colto l’occasione di ringraziare la direzione sanitaria dell’Asp di Cosenza, il direttore del distretto, Francesco Di Leone, i medici dell’unità operativa di emodialsi dell’ospedale di Castrovillari e il personale infermieristico.