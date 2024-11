Stop alla vendita di alcolici e chiusura del lungomare al traffico veicolare nel weekend . È quanto prevedono due ordinanze del sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, per «evitare assembramenti e tutelare la salute pubblica» in considerazione dell’attuale situazione epidemiologica.

Niente alcolici nel weekend

Con il primo provvedimento, Voce, «recependo le indicazioni della Prefettura, per misure di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus, ha disposto – si legge in una nota inviata dall’ente - il divieto di vendita di alcolici e superalcolici negli esercizi pubblici dalle ore 18.00 alle ore 22.00 di sabato 6 marzo e domenica 7 marzo nelle zone del centro storico, piazza Umberto I e sul lungomare (tratto di via C. Colombo e via Gramsci compreso tra l’incrocio di via A. Piroso e l’incrocio di via Gallucci)». Il sindaco «ha disposto, inoltre, la chiusura dei rivenditori automatici di alcolici e superalcolici nelle medesime zone. È consentito somministrare bevande analcoliche purché non siano servite in lattine e contenitori in vetro e nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di prevenzione e contrasto al Covid – 19».

Chiusura lungomare

Per le stesse motivazioni, con la seconda ordinanza, «è stata disposta la chiusura al transito veicolare sul lungomare cittadino nel tratto di via Cristoforo Colombo e via Antonio Gramsci compreso tra piazza Rino Gaetano e piazzale Ultras, istituendo altresì il divieto di sosta e di fermata, dalle ore 14.00 alle ore 22.00 di sabato 6 marzo e dalle ore 10.00 alle ore 22.00 di domenica 7 marzo».

Il provvedimento prevede anche «la chiusura al transito veicolare nel tratto di via Cristoforo Colombo compreso tra l'incrocio con via Antonio Piroso e piazza Rino Gaetano nei medesimi orari, consentendo l'accesso e la sosta al parcheggio di piazza Marinai d'Italia esclusivamente ai residenti e all'utenza delle attività commerciali presenti nel medesimo tratto di strada per il solo tempo strettamente necessario alle attività di acquisto».