Sono 1.316 i nuovi casi positivi al Covid in Calabria, a fronte di soli 5.715 tamponi analizzati. Il tasso di positività è stabile, al 23,03% (ieri 23,86%). È quanto emerge dal bollettino odierno della Regione, che registra anche 7 morti (2 a Catanzaro, 2 a Cosenza, 2 a Reggio e uno a Crotone) e 963 guarigioni. Sul fronte ricoveri: stabili in reparto, -1 in terapia intensiva.

I nuovi contagi

I nuovi casi sono così distribuiti: Catanzaro +243, Cosenza +458, Crotone +205, Reggio Calabria +353, Vibo Valentia +49, altra regione +8.

Il bollettino

– Catanzaro: casi attivi 7.710 (81 in reparto, 8 in terapia intensiva, 7.621 in isolamento domiciliare); casi chiusi 43.217 (42.939 guariti, 278 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 47.119 (77 in reparto, 5 in terapia intensiva, 47.037 in isolamento domiciliare); casi chiusi 41.286 (40.234 guariti, 1.052 deceduti).

– Crotone: casi attivi 4.051 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 4.035 in isolamento domiciliare); casi chiusi 31.675 (31.458 guariti, 217 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 8.388 (94 in reparto, 4 in terapia intensiva, 8.290 in isolamento domiciliare); casi chiusi 125.731 (124.982 guariti, 749 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 18.371 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 18.355 in isolamento domiciliare); casi chiusi 19425 (19.255 guariti, 170 deceduti).

L'Asp di Cosenza comunica 466 nuovi soggetti positivi di cui 8 fuori regione.