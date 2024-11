Lieve calo dei casi in Calabria: nelle ultime 24 ore a fronte di 3.770 tamponi sono emersi 163 nuovi contagi. I decessi sono stati 4 di cui 3 a Cosenza e 1 in Altra regione. 250 le persone guarite e un nuovo ingresso in rianimazione in totale 15 i pazienti ricoverati in rianimazione, 169 nei reparti ordinari. A livello provinciale i casi sono così suddivisi: Catanzaro +28, Cosenza +24, Crotone +19, Reggio Calabria +84, Vibo Valentia +4, Altra regione +4.

Il bollettino regionale

Nel dettaglio in Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.147.397 (+3.770). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 81.857 (+163) rispetto a ieri.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: casi attivi 229 (26 in reparto, 5 in terapia intensiva, 198 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10.999 (10.849 guariti, 150 deceduti);

– Cosenza: casi attivi 1.554 (46 in reparto, 4 in terapia intensiva, 1.504 in isolamento domiciliare); casi chiusi 25.162 (24.535 guariti, 627 deceduti);

– Crotone: casi attivi 434 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 424 in isolamento domiciliare); casi chiusi 7.397 (7.287 guariti, 110 deceduti);

– Reggio Calabria: casi attivi 2.018 (77 in reparto, 6 in terapia intensiva, 1.935 in isolamento domiciliare); casi chiusi 26.613 (26.235 guariti, 378 deceduti);

– Vibo Valentia: casi attivi 165 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 158 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6.111 (6.015 guariti, 96 deceduti).

L'Asp di Crotone comunica 23 nuovi soggetti positivi di cui 3 migranti.

L'Asp di Cosenza comunica che a seguito di verifiche effettuate, oggi si comunica 1 decesso, avvenuto in data 14/09/2021, di un residente fuori regione in precedenza comunicato tra i residenti.