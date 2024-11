Nuovo calo dei contagi Covid in Calabria nelle ultime 24 ore. Nella giornata di ieri, secondo quanto riporta il bollettino quotidiano della Regione sono 574 i nuovi positivi (4021 tamponi effettuati) e 3 i decessi, 1 a Crotone e 2 a Vibo Valentia. Nel documento, l’Asp di Cosenza fa sapere che i 6 decessi comunicati oggi, in realtà sarebbero avvenuti nei giorni precedenti. Sono invece 2675 i guariti, +2 i ricoveri in area medica e 0 quelli in terapia intensiva. Il tasso di positività in Calabria si attesta al 14,28%.

Questi i positivi nella 5 province calabresi: 123 Catanzaro, 192 Cosenza, 165 Reggio Calabria, 35 Crotone, 54 Vibo Valentia, altre 5 regioni o stati esteri. In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3729466 (+4.021). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 548209 (+574) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: 2509 (28 in reparto, 4 in terapia intensiva, 2477 in isolamento domiciliare; 90397 guariti, 375 deceduti.

– Cosenza: 65 in reparto, 0 in terapia intensiva, 34319 in isolamento domiciliare; 120180 guariti, 1291 deceduti.

– Crotone: 21 in reparto, 0 in terapia intensiva, 501 in isolamento domiciliare; 54070 guariti, 259 deceduti.

– Reggio Calabria: 13 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2054 in isolamento domiciliare; 186163 guariti, 854 deceduti.

– Vibo Valentia: 11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 980 in isolamento domiciliare; 47130 guariti, 186 deceduti.