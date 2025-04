Una bambina è stata azzannata da un cane nella mattinata di ieri, 26 aprile, a Crotone. La piccola ha riportato ferite al labbro, alla narice e a un braccio ed è stata per questo sottoposta a un lungo intervento chirurgico. Il proprietario del cane è stato denunciato dalla Polizia.

Personale dell’Ufficio Prevenzione generale e soccorso pubblico è infatti intervenuto ieri mattina in via Giovanni Paolo, a seguito della segnalazione di un’aggressione da parte di un cane a una bambina.

Qualche minuto prima, un gruppo di bambini si era avvicinato a una donna per accarezzare il suo cane legato al guinzaglio. Quest’ultimo, tuttavia, improvvisamente si sarebbe avventato contro una bambina azzannandola in viso e a un braccio. Immediatamente, il padrone è riuscito ad allontanare il cane e ha prestato soccorso alla piccola.

Sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118 che hanno trasferito la bimba in Pronto soccorso. Gli agenti, dopo aver ricostruito l’accaduto, hanno proceduto al deferimento in stato di libertà all’Autorità giudiziaria della padrona del cane per il reato di lesioni personali colpose. La stessa è stata inoltre sanzionata amministrativamente per omessa custodia e mal governo di animali. Contestualmente, personale dell’Asp ha avviato gli accertamenti di rito sull’animale.