È stato arrestato lo scafista dello yacht di 15 metri arrivato ieri nel porto di Crotone con a bordo 37 migranti

Crotone - Gli uomini della squadra mobile di Crotone hanno arrestato un ucraino, Vitalii Chelpan, di 32 anni che, per sfuggire all’arresto ha finto di essere sordomuto. L’uomo è accusato di favoreggiamento aggravato dell’immigrazione clandestina, in quanto risulta essere lo scafista dello yacht di 15 metri soccorso ieri, a 60 miglia dalle coste calabresi, da una motovedetta della Guardia costiera. I migranti a bordo erano 37 e ognuno avrebbe pagato 4 mila euro per il viaggio iniziato da una spiaggia nei pressi di Atene.