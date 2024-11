Dalla sua storia nacque prima un romanzo e poi la famosa saga cinematografica che narra le gesta del personaggio cinematografico John Rambo, ideato da David Morrell. Lui è Joseph Lucà, per i suoi concittadini Joe “Rambo”, eroe del Vietnam originario di Mammola, nella Locride, partito per l’America negli anni ’60 e ispiratore del personaggio del film di successo interpretato e reso immortale da Sylvester Stallone.

Nato nel piccolo borgo della vallata del Torbido 77 anni fa, si è meritato la seconda decorazione più alta assegnata dal Dipartimento della Marina degli Stati Uniti per successi militari, la Navy Cross, soprattutto per aver portato in salvo nel 1967 quattro membri feriti, tra cui il comandante del proprio plotone Marine sotto il fuoco pesante, nonostante fosse anche lui ferito. Ottenne diversi riconoscimenti per altre azioni coraggiose, partecipando a 38 missioni nella guerra contro il Vietnam.

La figura di Lucà, che non ha mai dimenticato le sue origini, è stata ricordata dal primo cittadino mammolese Stefano Raschellà, che ha pubblicato una foto sui canali social a margine di una sua recente visita.