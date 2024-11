Dopo la condanna il sindaco di Napoli rompe gli indugi e accusa il capo dello stato di aver ignorato le sue richieste.

NAPOLI -Covava il risentimento da parecchio tempo L'ex pm catanzarese. E solo il proprio ruolo istituzionale gli aveva impedito di esplicitarlo. Ma dopo la condanna il sindaco di Napoli Luigi De Magistris ha rotto ogni indugio. E non si è fatto trattenere più neppure da quella forma di ossequiosa riverenza che si deve al capo dello stato. "Da quando sono sindaco – ha detto nelle scorse ore - proprio perche' ho dovuto anteporre il ruolo istituzionale alle gravi sofferenze personali, ho un rapporto corretto con il presidente della Repubblica. Da magistrato sono rimasto profondamente deluso dal comportamento del capo dello Stato, non solo perche' era presidente del Csm che ha scritto una pagina vergognosa con quella sentenza disciplinare, ma anche perche' da magistrato in prima linea, isolato dalle istituzioni ma non dalla gente, chiesi aiuto al presidente della Repubblica. 'Attenzione, gli dissi, la partita in Calabria e' pesante', e non ebbi ascolto. Io non lo attacco, faccio un ragionamento che ho sempre fatto da quando mi sono capitate delle disavventure".