Attimi di paura ieri sera nella stazione ferroviaria di Diamante, dove un atto di vandalismo a opera di ignoti si sarebbe potuto trasformare in tragedia. Un masso ha colpito la vetrata di un treno in transito, mandandola in frantumi. Immediata la reazione della politica locale. «Esprimiamo la più ferma condanna per quanto accaduto nel tratto di linea ferroviaria del nostro comune e riportato dai media: una grossa pietra ha colpito un treno regionale in transito rompendo una vetrata del convoglio». Sono le parole dell'amministrazione comunale di Diamante, guidata dal sindaco Ernesto Magorno, contenute in un breve comunicato diramato sui social. «Pur non registrandosi feriti - si legge ancora nella nota - resta la gravità di un gesto che ha messo seriamente a rischio l'incolumità dei passeggeri. Ci auguriamo che sia fatta al più presto luce sui responsabili di quanto accaduto e auspichiamo che simili fatti non si ripetano più».

Cosa è accaduto

Da quanto trapelato, i fatti si sarebbero verificati nella serata di ieri. Ignoti malviventi avrebbero lanciato un sasso di modeste dimensioni contro il treno regionale che in quel momento stava percorrendo la tratta Paola - Salerno. Il gesto vandalico ha provocato la rottura del finestrino verso cui è stato indirizzato il masso, ma per fortuna nessun passeggero ha riportato danni. In quel momento il era semi vuoto e per le poche persone che si trovavano al suo interno l'unica conseguenza è stata il forte spavento.

Avviate le indagini

L'accaduto è stato subito denunciato alle autorità giudiziarie, che hanno avviato immediatamente le indagini. Gli inquirenti potrebbero facilmente risalire agli autori, dal momento che la stazione ferroviaria di Diamante può contare sull'installazione di diverse telecamere di videosorveglianza.