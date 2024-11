I doni offerti dagli agenti della Polizia di stato alla menda del “Divin Soccorso” gestita da mons. Giorgio Costantino

Pasta, caffè, bibite, biscotti e dolciumi: sono tante le confezioni di prodotti alimentari che il personale della Polizia di Stato in servizio nel Gabinetto regionale di Polizia Scientifica di Reggio ha donato alla mensa del "Divin Soccorso" gestita da mons. Giorgio Costantino.



Per tre mesi i poliziotti, che hanno portato agli operatori i saluti del questore Raffaele Grassi e di tutto il personale della Polizia di Stato, hanno raccolto gli alimenti che spettano loro in occasione dello svolgimento di servizi espletati in ordine pubblico per donarli agli ospiti della mensa ed hanno collaborato con i volontari del centro nella distribuzione degli alimenti.



Gli agenti della scientifica reggina non sono nuovi a questi gesti: da circa 10 anni, infatti, donano gli alimenti ricevuti per i servizi esterni espletati. Attività cui hanno partecipano anche i poliziotti della Digos. Gli alimenti serviranno per pranzo Natale.