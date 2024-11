La Perla del Tirreno ancora scenario di un furto ripreso dalle telecamere di sorveglianza. Dopo che lo scorso 10 luglio una famiglia di turisti, composta da padre madre e figlio, si era appropriata addirittura di un pesce esposto nella vetrina di un ristorante, stavolta la longa manus dei Lupin nostrani è arrivata in un negozio di ottica, dove un uomo e una bambina, presumibilmente la figlia, hanno messo a segno un altro colpo.



Il video del fattaccio, pubblicato su Facebook dal proprietario del negozio, mostra come l’uomo indichi chiaramente alla bambina il paio di occhiali da prendere e la piccola esegua l’ordine approfittando di un attimo di distrazione del venditore, impegnato con un’altra cliente (non sappiamo se complice anch’essa).



Non è la prima volta che si verifica un simile episodio e sicuramente non sarà neppure l’ultima, sono migliaia i casi di furto ogni giorno in Italia. Non siamo neppure di fronte a un caso di necessità, si tratta di turisti in vacanza che si appropriano di un paio di occhiali da sole: non proprio un pacco di pasta dagli scaffali di un supermercato per sfamarsi. Quello che lascia maggiormente perplessi è l’utilizzo dei minori, vittime inconsapevoli di famiglie in cui la truffa è considerata normalità.