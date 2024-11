Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 é stata registrata alle 15:52 in prossimità di Santa Sofia d'Epiro, in provincia di Cosenza. Dopo qualche minuti una seconda scossa di minore intensità (magnitudo 2.5) è avvenuta nella stessa zona a 10 km di profondità. La sala operativa regionale della Protezione civile è in continuo contatto con il sindaco di Santa Sofia d'Epiro che non segnala al momento danni a persone o cose. Gli altri comuni più vicini all'epicentro dove il sisma è stato avvertito sono San Demetrio Corone, Acri, Bisignano.